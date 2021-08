In Franken wird das Wetter zu Beginn dieser Woche (02.08. bis 04.08. 2021) wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern, die vor allem am Nachmittag auftreten. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad. Der Wind ist insgesamt schwach. In den Regionen, in denen es regnet, gibt es jedoch stärkere Böen. Der Deutsche Wetterdienst hat erneut Warnungen ausgesprochen.

Laut dem Wetterochs erscheint am Donnerstag (05.08.2021) über den Britischen Inseln ein neues kräftiges Tief. Dadurch bleibt es weiterhin unbeständig. Bisher kann man noch nicht sagen, ob durch das Tief wärmere Luft nach Franken geführt wird oder ob das kühle Wetter nahtlos fortgesetzt wird.

In Franken soll es in dieser Woche gewittern und regnen

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei 12 Grad.

