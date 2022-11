Franken vor 1 Stunde

Es wird zunehmend ungemütlicher: Frostige Nächte, regnerische Tage - das Wetter in Franken

Langsam aber sicher zeigt das typische Novemberwetter in Franken. Dichter Nebel, Wolkendecken, kühle Winde und Regen sind in den nächsten Tagen zu erwarten. In den Nächten muss mit Frost gerechnet werden.