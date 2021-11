Franken-Wetter am Sonntag (14. November 2021) und kommende Woche (Kalenderwoche 46): Erst Sonne, dann kehrt Nebel zurück. Ein am Rhein entlang nach Süden ziehendes Tief bringt uns in der kommenden Nacht zum Sonntag einen überwiegend bedeckten Himmel und hier und dort auch noch ein paar Regentropfen, prophezeit der "Wetterochs".

Die Untergrenze der Wolkendecke in 800 m Höhe sei acht Grad warm und wirke wie eine Heizdecke. Daher gebe es bei uns in Franken keine nächtliche Abkühlung und die Temperaturen verharren zunächst bei sechs Grad.

Am Sonntag kommt die Sonne nach Franken

Morgen am Sonntag reiße ein in Böen frische Nordostwind zunehmend sonnige Lücken in die Wolkendecke, heißt es in der Prognose. Es bleibt demzufolge trocken und die Temperaturen steigen auf 11 Grad.

Am Montag und Dienstag herrscht dann weiter niederschlagsfreies Hochdruckwetter. Auch am Montag scheint der Vorhersage zufolge "bei einem in Böen frischen Nordostwind zeitweise die Sonne". Am Dienstag werde es allerdings bei nur noch sehr schwachen Winden zunehmend neblig. Maximal 11 beziehungsweise acht Grad.

"Von Mittwoch bis Freitag fließen am Rande eines Hochs über Nordfrankreich mit schwachen Westwinden feuchte Atlantikluftmassen zu uns", so der "Wetterochs". Bei solchen Wetterlagen sei es in der Regel "anhaltend trüb durch eine tiefe Wolkendecke, aus der auch mal geringfügig Regen fallen kann". Die Höchsttemperaturen liegen bei neun Grad. Meist verhinderten Wolken und Wind eine stärkere nächtliche Abkühlung. Nur in der Nacht zum Dienstag könne es bis auf 0 Grad abkühlen.