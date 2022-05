Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag (02.05. 2022) eine amtliche Warnung vor markantem Wetter herausgegeben. In einigen fränkischen Städten und Landkreisen kann es am Nachmittag und Abend zu starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) kommen. Die Unwetter-Warnung gilt für folgende Regionen:

Kreis Forchheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Roth

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Nürnberger Land

Örtlich könne es Blitzschlag geben, warnt der DWD. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Vereinzelt könnten beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Bewohner*innen der betroffenen Gebiete sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.