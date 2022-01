Die Polizei in Franken zieht nach der Silvesternacht 2021 insgesamt eine positive Bilanz. Obwohl es aufgrund der Corona-Pandemie weniger Pyrotechnik und meist nur kleinere Feiern gegeben hat, haben die Polizeibeamten in Franken dennoch viel zu tun gehabt.

Das Polizeipräsidium Oberfranken meldete 269 Einsätze. Darunter waren 39 Ruhestörungen, 17 Sachbeschädigungen und 26 Körperverletzungsdelikte. Ein leicht Verletzter und ein Sachschaden von cirka 58.000 Euro ist die Bilanz bei den 13 Verkehrsunfällen in der Silvesternacht. Glücklicherweise kam es zu keinen größeren Bränden.

Jahreswechsel in Oberfranken verläuft weitgehend friedlich

In einem Lichtenfelser Stadtteil sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten. Durch die Explosion beschädigten sie außerdem die Fensterscheibe eines angrenzenden Wohnhauses sowie einen unmittelbar daneben geparkten Pkw. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Coburg gehen davon aus, dass die Täter einen Böller verwendeten. Zigarettenschachteln und Bargeld ließen sie am Tatort zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

In Hof zerstörten Unbekannte ein abgestelltes Fahrzeug. Durch die Umsetzung eines vermutlich illegalen Böllers im Fahrzeuginneren wurden sogar die Türen des Kleinwagens nach außen gedrückt. Zudem hat ein 27-Jähriger in der Silvesternacht in Hof einen 33-Jährigen massiv im Gesicht verletzt.

Im Landkreis Bayreuth zog sich ein 25-Jähriger eine schwere Augenverletzung zu. Mehrere Geschosse seiner Feuerwerkbatterie landeten in seinem Gesicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Spezialklinik.

Silvesternacht in Mittelfranken: Großteil der Bevölkerung hält sich an Corona-Schutzmaßnahmen

Auch das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht eine positive Bilanz zum Einsatzgeschehen am Jahreswechsel. Mit Ausnahme von Einzelfällen hielt sich die Bevölkerung sowohl an die Infektionsschutzmaßnahmen als auch an die durch die Stadt Nürnberg erlassenen Aufenthaltsbeschränkungen und Feuerwerksverbotszonen. Die Beamten der mittelfränkischen Polizei waren mit 385 Einsätzen beschäftigt.

Der Schwerpunkt der Einsätze lag bei insgesamt 123 Ruhestörungen. In der Silvesternacht zu 34 Körperverletzungen und 24 Sachbeschädigungen. Insgesamt registrierte die mittelfränkische Polizei bei ihren Einsätzen 43 leicht verletzte Personen. Zudem kam es in Nürnberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in dessen Verlauf eine Person mit einem Messer schwer verletzt wurde.

In der Äußeren Bayreuther Straße/Berliner Platz gerieten zuerst ein Mann und eine Frau körperlich aneinander. Im weiteren Verlauf verständigten beide Parteien weitere Personen aus dem jeweiligen persönlichen Umfeld, die sich der Schlägerei anschlossen. Ein 36-jähriger Mann verletzte einen 25-Jährigen mit einem Messerstich in den Bauchbereich. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte den 36-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Reges Personenaufkommen in Nürnberger Innenstadt

Gegen 23.00 Uhr stellten die Einsatzkräfte in Nürnberg ein reges Personenaufkommen im innerstädtischen Bereich fest. Als Schwerpunkte waren hier der Bereich um die Lorenzkirche sowie die Nürnberger Kaiserburg zu verzeichnen. Kurz vor dem Jahreswechsel hielten sich rund 800 Personen im Bereich der Kaiserburg, bis zu 500 an der Lorenzkirche und etwa 60 Besucher am Hauptmarkt auf. Aufgrund dessen wurden noch vor Mitternacht keine Personen mehr in den Burgbereich eingelassen. Die Besucher wurden kommunikativ auf umliegende Örtlichkeiten verwiesen. Die eingesetzten Beamten wiesen außerdem in regelmäßigen Abständen auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestabstände hin, was durch die Anwesenden umgesetzt wurde.

Nach Feiern des neuen Jahres verließ der überwiegende Teil der Menschen die genannten Örtlichkeiten recht zügig, sodass gegen 01:00 Uhr nur noch ein geringes Personenaufkommen zu verzeichnen war. Zum Jahreswechsel wurde im Innenstadtbereich lediglich außerhalb der Verbotszonen gemäßigt Feuerwerk abgebrannt. In drei Fällen hielten sich Personen nicht an die vorgeschriebenen Feuerwerksverbotszonen. Gegen sie wurden jeweils Anzeigen erstattet.

In Erlangen randalierten gegen 01.10 Uhr mehrere Personen vor einer Gaststätte in der Güterhallenstraße. Ein Diensthundeführer stellte vor Ort die Personalien einer 3-köpfigen Personengruppe fest. Zwei der Männer verweigerten hier die Angabe ihrer Identität. Nach Hinzuziehung weiterer Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt und des E-Zugs Erlangen leisteten die Beschuldigten massiven Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Die Männer würgten einen Polizisten und verletzten weitere Beamten durch Kratzen und Schlagen. Die Beamten nahmen die Beschuldigten letztlich unter Anwendung unmittelbaren Zwangs fest.

Der Polizeieinsatz wurde durch mehrere Personen gefilmt. Die Freundin einer der Beschuldigten, wird wegen eines Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz angezeigt, da sie das Video des Einsatzes zudem veröffentlichte. Abschließend kann festgestellt werden, dass sich auch in der zweiten Corona-beeinträchtigten Silvesternacht der weit überwiegende Teil der Bevölkerung an die geltenden Bestimmungen gehalten hat.

So verlief der Jahreswechsel in Unterfranken

Auch in Unterfranken kann das Einsatzgeschehen zum Jahreswechsel insgesamt als ruhig bezeichnet werden. Die Polizeibeamten meldeten rund 250 Einsätze. Die Polizeibeamten erhielten rund 100 Mitteilungen über Ruhestörungen und das Abbrennen von Pyrotechnik. Vereinzelt kam es zu Körperverletzungsdelikten und insgesamt sechs gemeldeten Sachbeschädigungen. Zudem kam es zu insgesamt 17 Verkehrsunfällen, bei denen glücklicherweise keiner verletzt wurde.

Insgesamt wurden in ganz Unterfranken rund 25 Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen festgestellt. Verstöße gegen die von den Kreisverwaltungsbehörden festgelegten Verbote zum Abbrennen von Pyrotechnik auf öffentlichen Plätzen konnten ebenso wie größere Menschenansammlungen nicht festgestellt werden.

In der Nacht zu Neujahr ist es zu keinen größeren Bränden im Regierungsbezirk gekommen. In Ostheim vor der Rhön geriet eine Hecke durch eine verirrte Rakete in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch deren schnelles Eingreifen konnte das Übergreifen auf ein angrenzendes Haus verhindert werden.

In Hofheim im Landkreis Hassberge wurden durch einen unbekannten Täter an insgesamt vier Häusern die Rollläden durch Feuerwerkskörper beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. In Kist im Landkreis Würzburg, sprengte ein noch Unbekannter im Nonnengarten einen Briefkasten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

