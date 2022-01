Zu einer heftigeren körperlichen Auseinandersetzung kam es in den Morgenstunden des 1. Januar 2022 gegen 5.30 Uhr in der Hofer Ludwigstraße, wie die Polizeiinspektion Hof mitteilte. Zunächst kam es in einer sechsköpfigen Personengruppe zu einem Streit, der schließlich so endete, dass ein 27-jähriger Hofer einen 33-Jährigen massive Gesichtsverletzungen durch Faustschläge zufügte. Der Täter war laut Polizei erheblich alkoholisiert.

Die Verletzungen des 33-Jährigen waren so schwerwiegend, dass er zur weiteren Versorgung in das Sana Klinikum Hof verlegt wurde.