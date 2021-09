Der Deutsche Wetterdienst warn am Mittwochabend (15. September 2021) vor starken Gewittern in weiten Teilen Frankens. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Örtlich kann es zu Blitzschlag kommen. "Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr", so der DWD.

Vereinzelt können auch Bäume entwurzelt oder Dächer massiv beschädigt werden.

DWD warnt am Mittwochabend vor starken Gewittern

Besonders auf herabstürzenden Äste soll geachtet werden. Während Platzregen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, heißt es weiter.

Betroffen sind am Abend laut DWD vor allem folgende Teile Frankens: