Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits am Sonntagabend (31. Januar 2021) vor Glatteis in Teilen Frankens. Auch am Montagmorgen (01.02.21) müssen sich Autofahrer bis ungefähr 10 Uhr auf Glatteis einstellen, heißt es in einer amtlichen Warnung. Es wird die Gefahrstufe 2 (von 3) ausgerufen.

Autofahrten sollten am Montagmorgen vermieden werden, wenn möglich, heißt es weiter. Außerdem kann es sowohl im Straßen- wie auch im Zugverkehr zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Glatteis kommen.

Deutscher Wetterdienst warnt in Teilen Frankens vor Glatteis

Betroffen von der amtlichen Warnung sind laut Deutschem Wetterdienst folgende Städte und Landkreise: