Dienstag, 7. September 2021: Nur drei Regionen unter 35

Nur drei Regionen unter 35 Stadt Coburg: Höchste Inzidenz in Oberfranken

Höchste Inzidenz in Oberfranken Landkreis Bayreuth: Niedrigste Inzidenz in Oberfranken

Die Corona-Lage spitzt sich zu: Auch in Oberfranken liegen nur noch die wenigsten Regionen unter dem Schwellenwert 35. Die Stadt Coburg ist aktuell am meisten betroffen und weist den höchsten Inzidenzwert auf. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen zu den Corona-Infektionen in Oberfranken findest du hier im Überblick:

Corona-Inzidenz-Werte in Oberfranken

Das sind die aktuellen 7-Tage-Inzidenzenz-Werte im Regierungsbezirk Oberfranken (Stand: 07. September 2021):

Stadt Bamberg: 62,6

Landkreis Bamberg: 56,3

Stadt Bayreuth: 41,9

Landkreis Bayreuth: 3,9

Stadt Coburg: 68,6

Landkreis Coburg: 27,7

Stadt Hof: 39,8

Landkreis Hof: 37,0

Landkreis Forchheim: 49,7

Landkreis Kronach: 28,6

Landkreis Kulmbach: 60,2

Landkreis Lichtenfels: 51,0

Landkreis Wunsiedel: 37,5

Dienstag, 07. September 2021, 6 Uhr: Nur drei Regionen in Oberfranken unter dem Inzidenz-Schwellenwert 35

Die Stadt Coburg weist aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken auf. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut am Dienstag (07.09.2021) veröffentlicht hat. Demnach beträgt der Inzidenzwert in der Stadt Coburg aktuell 68,6.

In Oberfranken befinden sich die Sieben-Tage-Inzidenzen neun weiterer Städte und Landkreise über dem Schwellenwert 35. Unter dem Wert liegen nur die Landkreise Bayreuth (3,9), Coburg (27,7) und Kronach (28,6).

In allen weiteren Städten und Landkreisen (Stadt & Landkreis Bamberg, Stadt Bayreuth, Landkreis Coburg, Stadt & Landkreis Hof, Landkreis Forchheim, Landkreis Kulmbach, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Wunsiedel) im Regierungsbezirk Oberfranken gilt damit die 3G-Regel.