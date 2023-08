Deutschland ist ein Autoland. Ein Leben ohne die eigenen vier Räder kann sich wohl kaum ein Bundesbürger vorstellen. Doch bedeutet das auch, dass die Deutschen wirklich gute Autofahrer sind? Das versucht das Online-Portal fahrerbewertung.de herauszufinden.

Dort kann man die Autofahrer je nach ihrem Kennzeichen positiv, neutral und negativ bewerten. Danach wird dann eine Statistik mit den jeweils besten und schlechtesten Autofahrer generiert. Wo sind nun aber die besten Autofahrer der Bundesrepublik unterwegs? Vor allem im Osten Bayerns! Was Franken besonders freuen wird: In der Region haben es gleich vier Städte in die Top 10 geschafft. Hier das Ranking der zehn Städte und Gemeinden mit den besten Autofahrern (in Klammern die Gesamtnote):

TIR Tirschenreuth (2,1) WEN Weiden i. d. Oberpfalz (2,2) NEW Neustadt a. d. Waldnaab (2,2) KEM Kemnath, Tirschenreuth (2,2) NAI Naila, Hof (2,3) ESB Eschenbach in der Oberpfalz, Neustadt a. d. Waldnaab (2,3) MÜB Münchberg, Hof (2,3) BIW Bischofswerda, Bautzen (2,3) REH Rehau, Hof (2,3) SAN Stadtsteinach, Kulmbach (2,3)

Wie man sieht: In Oberfranken scheint man besonders sicher unterwegs zu sein. Besser schneidet jedoch die benachbarte Oberpfalz ab. Dort finden sich gleich fünf Städte in den Top 10 - und sie belegen sogar die ersten vier Plätze. Auffällig ist, dass mit Naila, Münchberg und Rehau gleich drei Städte aus dem Kreis Hof vorne mit dabei sind.

Wie wird das Ranking aber eigentlich berechnet? Auf fahrerbewertung.de sind bereits weit über 1,2 Millionen Bewertungen vorgenommen worden. Bei zahlreichen Kennzeichen-Bewertungen werden dabei Zusatzangaben gemacht, bspw. zum Auto-Modell oder dem detaillierten Fahrverhalten des Verkehrsteilnehmers. Sämtliche Bewertungen werden anonym erfasst und ermöglichen anschließend in ihrer Summe interessante Aussagen über das Fahrverhalten in bestimmten Städten, von bestimmten Kfz-Marken oder zu einzelnen Vergehen. So entstehen unsere Statistiken, die natürlich regelmäßig aktualisiert werden.