Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntag (26. September 2021) amtliche Warnungen vor schweren Gewittern herausgegeben. Nachdem das Wetter am Wochenende zunächst ungewöhnlich warm war für Ende September und der strahlend blaue Himmel kaum von Wolken bedeckt wurde, drohen ab dem späteren Sonntagnachmittag Unwetter. Auch der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs sagt ab dem Nachmittag bis in die Nacht Regenschauer und Gewitter vorher.

Der DWD warnt in diesem Zusammenhang auch vor örtlichem Blitzschlag. Zudem könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, heißt es. Wer draußen unterwegs ist, sollte auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des auftretenden Platzregens könne es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Hier gelten derzeit Unwetter-Warnungen

Die amtliche Warnung vor schweren Gewittern der Stufe zwei von vier gilt noch bis 16:30 Uhr für folgende Städte und Landkreise in Franken:

Kreis Forchheim

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Nach den Gewittern am Sonntag geht es auch nächste Woche ungemütlich weiter. Der Wetterochs sagt voraus, dass uns am Montag und Dienstag eine Kaltfront erreicht. Es bleibt zu Beginn der Woche wechselhaft und wird kühler. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Mittwoch nur noch bei 18 Grad.