Wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Forchheim heißt, öffnet der Wertstoffhof Forchheim-Nord nach umfangreichem Umbau am Mittwoch, 17.03.2021, wieder seine Pforten. Dieser befindet sich in der Kaiser-Heinrich-Straße, direkt hinter der Polizei.

Öffnungszeiten:

Dienstag, Donnerstag 16-18 Uhr

Mittwoch 9-11 Uhr

Samstag 9-12 Uhr

Folgende Fraktionen können kostenfrei abgegeben werden:

Metallschrott (z.B. Fahrräder, Wäscheständer)

Gartenabfälle (z.B. Rasenschnitt, Laub, Hecken- und Baumschnitt bis 0,5 m³; kein Biomüll wie Äpfel)

Elektrokleingeräte

Batterien

Akkus (Kontakte müssen abgeklebt sein)

Altglas (z.B. Einwegflaschen, Gurkengläser)

Papier (falls die Papiertonne mal nicht ausreicht)

CDs, DVDs

Energiesparlampen

Tonerkartuschen und Druckerpatronen

Altkleider, Altschuhe (noch gut tragfähige Ware)

Bitte beachten Sie, dass der Zutritt nur mit FFP2-Maske möglich ist und sich maximal vier Autos gleichzeitig auf dem Wertstoffhof aufhalten dürfen. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.