Von Ebermannstadt um die Welt: Jürgen Pöhlmann erradelt Wüsten und Gebirge

"Ur-Ebser"

Einmal die Welt im Längengrad zu umrunden ist sein Ziel.

Teetrinken mit iranischen Lkw-Fahrern oder am Ufer des Baikalsees Pause machen. "Wegen solcher Momente fahre ich Rad", erzählt Jürgen Pöhlmann. Der 59-jährige, wie er sich selbst nennt, steht im Arbeitszimmer seines Hauses. Die Wände sind behängt mit Weltkarten und Fotobüchern seiner Radtouren . In den letzten zehn Jahren ist er 18 Mal von Ebermannstadt aus in ferne Länder geradelt.