Effeltrich/Forchheim aktualisiert vor 4 Stunden

Tragödie

Radfahrer (34) stirbt nach Unfall - jegliche Reanimationsmaßnahmen kommen zu spät

In der Fränkischen Schweiz hat es einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein Zeuge fand einen schwer verletzten Radfahrer in Effeltrich im Kreis Forchheim am Montagmorgen (19.07.2021) auf einem Radweg. Der Gestürzte starb noch vor Ort. Die ermittelnden Beamten suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.