Veilbronn vor 43 Minuten

Interview

Silvester geht's nicht ohne kulinarische Klassiker: Im Landkreis Forchheim gibt es sie in der Box

Viele Restaurants bieten ihre Speisen auch am Jahreswechsel zum Mitnehmen an. Marcus Müller vom Landgasthof Lahner in Veilbronn im Leinleitertal erklärt, was Gerichte perfekt zum Mitnehmen an Silvester macht und stellt seine Idee mit dem fast fertigen Menü in der Box vor.