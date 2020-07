Forchheim vor 1 Stunde

Gefahr

Schwimmen in den Gewssern im Landkreis Forchheim: So sicher ist das Planschen am See

Sommerliche Temperaturen locken jedes Jahr viele Schwimmer an die Gewsser in der Region Forchheim, etwa an den Baiersdorfer See. Nach dem tdlichen Unglck am Trebgaster Badesee (Lkr. Kulmbach) mischt sich unter die Badefreude ein mulmiges Gefhl.