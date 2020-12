Die Sonne geht schon langsam unter über Eggolsheim . Die Lastwagen vor dem Amazon-Logistikzentrum stehen trotzdem noch immer in der Warteschlange. Während andere allmählich an den Feierabend denken können, werden in dem kleinen Gewerbegebiet zwischen Eggolsheim und Neuses noch immer Weihnachtspakete wie am Fließband angeliefert, sortiert und weiter auf die lange Reise zum Kunden geschickt.