LKR Forchheim vor 32 Minuten

ÖPNV

ÖPNV-Test: Spontan-Fahrt nach Heiligenstadt wird zur einsamen Odyssee

Heiligenstadt existiert nicht. Laut VGN-App gibt es den Ort in der Fränkischen Schweiz einfach nicht. So beginnt meine Spontan-Fahrt in den Landkreis.