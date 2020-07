Kirchehrenbach vor 1 Stunde

Kunst

Nach Corona-Zwangspause: Kunstprojekt am Walberla startet neu

Ein Künstlerwettbewerb war in Kirchehrenbach gerade angelaufen, dann kam Corona. Das Projekt "Skulpturenweg am Walberla" kommt nun wieder in Fahrt. Ein Künstler stellt Werke kostenlos zur Verfügung.