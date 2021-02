Vollsperrung im Landkreis Forchheim: Verbindungsstraße nahe Eggolsheim beidseitig nicht befahrbar. Infolge eines Hangrutsches direkt nach dem Ortsausgang von Tiefenstürmig (Markt Eggolsheim) in Richtung Kalteneggolsfeld (Markt Heiligenstadt) muss die Gemeindeverbindungsstraße in beiden Richtungen bis auf Weiteres voll gesperrt werden. Das berichtet die Gemeinde Eggolsheim.

Verantwortlich für den Hangrutsch sind die kräftigen Niederschläge der vergangenen Tage. "Der Starkregen hat das Erdreich aufgeweicht", erklärt Stefan Loch, Geschäftsleiter des Marktes Eggolsheim, inFranken.de. Nachdem Bauhof-Mitarbeiter die betroffene Stelle am Ortsausgang von Tiefenstürmig zunächst notdürftig abgeriegelt hatten, wurde die Straße kurz darauf komplett gesperrt.

Sperrung zwischen Tiefenstürmig und Kalteneggolsfeld: Fahrer können ausweichen

Für die Anwohner habe die Sperrung jedoch "keine Relevanz". "Die Straße ist nicht so viel befahren", erläutert Loch. Autofahrer Richtung Forchheim könnten die Straße über Unterleinleiter beziehungsweise Stackendorf nehmen.

Die Marktgemeinde arbeite nun "an einer nachhaltigen Lösung". Die Vollsperrung der Strecke könne daher durchaus länger ausfallen - womöglich etwa ein Quartal. Weil es sich um komplexe Schäden handele, lasse sich nicht prognostizieren, wann die Verbindungsstraße von Tiefenstürmig nach Kalteneggolsfeld wieder freigegeben werden kann. "Wir sind gerade am Ermitteln, was man da am besten machen kann", sagt Loch. "Das wird eine größere bauliche Geschichte."

In Forchheim erschwert indes ein Wasserrohrbruch die Erreichbarkeit des Corona-Impfzentrums. Dieses ist nur über eine Umleitung zugänglich.