Wie das Landratsamt Forchheim mitteilt, kommt es am Entsorgungszentrum Deponie Gosberg vermehrt zu unsachgemäßen Anlieferungen von Dämmmaterialien, Dämmwolle (KMF).

Das unsachgemäß angelieferte Material stammt zumeist aus dem Landkreis Forchheim. Die Dämmwolle wird dabei offen transportiert oder in gelben Säcken und Restmüllsäcken verpackt angeliefert. Diese Verpackung ist nicht ausreichend. Aufgrund der als krebserzeugend eingestuften Faserbestandteile kann das Material aufgrund seiner Gefährlichkeit so nicht angenommen werden.

Die korrekte Verpackung sowie die geltenden Anlieferbedingungen sind dem Abfallratgeber und dem Infoblatt - Dämmmaterialien (KMF) auf der Homepage unter www.lra-fo.de, Aufgabenbereiche/Abfallwirtschaft/Abfallratgeber zu entnehmen.

Dämmmaterial-Abfälle sind in geeigneten, sicher verschließbaren und gekennzeichneten Behältern ohne Gefahr für Mensch und Umwelt zu sammeln, zu lagern und zu entsorgen. Wegen der Gefahr, die von Dämm- und Isoliermaterialien ausgehen, müssen diese bereits bei der Anlieferung in reißfesten, unbeschädigten Gewebesäcken, sogenannten Big Bags, verpackt sein, d.h. vollständig staubdicht zugeschnürt. Diese speziellen gewebeverstärkten, reißfesten Säcke sind am Entsorgungszentrum Deponie Gosberg erhältlich. Größe: 90 cm x 90 cm x 120 cm, Preis/Stück: 6,00 Euro.

Da das KMF-Material vor der Deponierung verpresst wird, ist es wichtig, dass die Big Bags eine würfelähnliche Form haben. Befüllt sollen die Big Bags eine Größe bis ca. 1 m3 haben.

Bitte besorgen Sie sich diese Säcke vor Beginn der Abbrucharbeiten, damit Sie die mineralfasernhaltigen Abfälle gleich an der Anfallstelle ordnungsgemäß verpacken können. Eine Folie reicht als sichere Verpackung nicht aus.

Zusätzlich weist das Landratsamt darauf hin, dass für Asbestabfälle ähnliche Vorgaben gelten, diese sind ebenfalls dem Abfallratgeber und dem Infoblatt - Asbestabfälle auf der Homepage unter www.lra-fo.de, Aufgabenbereiche/Abfallwirtschaft/Abfallratgeber zu entnehmen.