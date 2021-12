Zum Jahresfahrplanwechsel ab dem 12. Dezember 2021 gibt es wieder einige Änderungen in den Fahrplänen des Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Forchheim.

Auf Linie 222 wurden bei der Fahrt Mo-Fr ab Gößweinstein nach Egloffstein wegen Anschluss in Egloffstein auf L. 222 um 7:09 Uhr nach Forchheim die Abfahrtszeiten im Bereich von Kleingesee bis Egloffstein durchgehend um je 1 Minute früher gelegt. Die neue Ankunftszeit in Egloffstein Busbahnhof lautet 7:06 Uhr, wie das Landratsamt Forchheim mitteilt.

Bei mehreren Fahrten ab Gößweinstein nach Stadelhofen wurden an allen Verkehrstagen die Haltestellen Gößweinstein Freibad und Am Büchenstock eingefügt.

Bei der AST-Fahrt samstags um 23:55 Uhr ab Forchheim ZOB nach Gößweinstein wurden wegen Anschluss L. 226 aus Gräfenberg die Abfahrtszeiten ab Wannbach bis Gößweinstein an die AST-Fahrt freitags angepasst.

Auf Linie 221 entfällt bei der AST-Fahrt freitags und samstags um 0:15 Uhr ab Forchheim nach Unterleinleiter wegen fehlendem Zuganschluss die Bedienung von Ebermannstadt Bahnhof um 0:45 Uhr.

Auf Linie 226 wurde bei mehreren Fahrten zwischen Hohenschwärz und Neusles die Haltestelle Hohenschwärz Neusleser Straße eingefügt.

Auf Linie 234 ändert sich bei der Fahrt Mo-Fr um 7:00 Uhr von Moggast nach Ebermannstadt die Haltestellenreihenfolge. Die Haltestelle Wohlmuthshüll wird jetzt um 7:04 Uhr in Fahrtrichtung Buckenreuth bedient, und die Haltestelle Buckenreuth wird um 7:08 Uhr bedient. Grund hierfür ist, dass in Wohlmuthshüll die richtige Haltestellenseite bedient wird.

Bei der Rufbus-Fahrt Mo-Fr um 9:20 Uhr ab Gößweinstein Gasthof Zur Post nach Ebermannstadt entfällt die Bedienung von Gößweinstein Gasthof Zur Post und Abzw. Etzdorf. Die Fahrt beginnt erst um 9:20 Uhr in Etzdorf.

Auf Linie 236 wird bei der Fahrt Mo-Fr um 7:21 Uhr ab Rüssenbach Lohrweg nach Ebermannstadt die Haltestelle Rüssenbach Abzw. Tiefer Graben um 7:27 Uhr zusätzlich bedient.

Auf Linie 265 wurde die Fahrt Mo-Fr um 6:31 Uhr ab Schnaid nach Eggolsheim durchgehend um 2 Min. früher gelegt, um den Anschluss in Eggolsheim Bahnhof an den RE um 7:02 Uhr Ri. Bamberg sicherzustellen. Die neue Abfahrtszeit in Schnaid lautet 6:29 Uhr.

Auf Linie 389 wird bei der Fahrt Mo-Fr um 15:25 Uhr ab Ebermannstadt nach Gößweinstein zusätzlich die Haltestelle Gößweinstein Freibad um 16:01 Uhr bei Bedarf nur zum Aussteigen bedient.

Des Weiteren wurde eine neue Buslinie eingerichtet, Linie 260 Forchheim- Kersbach und zurück. Diese wird mit einem elektrisch betriebenen barrierefreien Kleinbus durchgeführt. Die Linie verkehrt von Montag bis Samstag an Werktagen im Stundentakt zwischen ca. 7:00 Uhr und 18:40 Uhr von Forchheim Paradeplatz über Globus, Siemens und Kersbach S-Bahnhof zu den Wohngebieten Waldstraße (neue Haltestelle Waldstraße) und Pfandlohe (neue Haltestellen Wilhelmshöh und Irrlrinnig).