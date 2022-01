Vom 10. bis 27. Januar 2022 sind die rund 48.000 Mitgliedsunternehmen der IHK für Oberfranken Bayreuth aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter in die regionalen IHK-Gremien neu zu wählen.

Die rund 6.000 wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen im Landkreis Forchheim (Stichtag 20.09.2021) wählen dabei ihre 30 Vertreterinnen und Vertreter vor Ort, wie die IHK für Oberfranken Bayreuth erklärt. Dabei entfallen neun Sitze auf die Wahlgruppe Industrie, 13 auf Dienstleistungen und acht auf Handel und Tourismus - ein Spiegelbild der Wirtschaft in der Region Forchheim. Insgesamt 39 Personen kandidieren für das IHK-Gremium Forchheim.

Ab 10. Januar 2022 erhalten die wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen ihre Wahlunterlagen. Bis zum 27. Januar 2022 haben sie Zeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Spätestens am 27. Januar müssen die Wahlunterlagen bei der IHK eingegangen sein. In die acht regionalen Gremien im Bezirk der IHK für Oberfranken Bayreuth (Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz/Selb) werden insgesamt 270 Mitglieder direkt gewählt.

"Sie werden in den kommenden fünf Jahren ihre unternehmerische Kompetenz in die Arbeit der IHK einfließen lassen und so den Kurs der IHK mitbestimmen. Die neu gewählten Mitglieder der IHK-Gremien werden die 85 Mitglieder der IHK-Vollversammlung bestimmen, die wiederum im April ein neues Präsidium wählt."

Die Kandidierenden für das IHK-Gremium Forchheim im Überblick:

Wahlgruppe Industrie:

Herr Beck Joel-Florian

Piasten GmbH

Forchheim

Herr Bertram Carsten

Siemens Healthcare GmbH

Forchheim

Herr Geiger Jens

N-DECT GmbH

Pretzfeld

Herr Dr. Hawranek Florian

C. Kreul GmbH & Co. KG

Hallerndorf

Herr Hofmann Hans

ASSDEV GmbH

Forchheim

Herr Reznik Mathias

EFG Erdgas Forchheim GmbH

Forchheim

Herr Schneider Michael

Kennametal Produktions GmbH & Co. KG

Ebermannstadt

Herr Streit Frank

Druckerei F.A. Streit GmbH & Co. KG

Forchheim

Herr Urban Erwin

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG

Neunkirchen am Brand

Herr Volk Dietmar

NATURSTROM Aktiengesellschaft

Eggolsheim

Herr Dr. Waasner Michael

Gebr. Waasner Elektrotechnische Fabrik GmbH

Forchheim

Wahlgruppe Handel/Tourismus:

Frau Amtmann Marion

Bettenhaus Amtmann e.K.

Forchheim

Frau Bogatz Constanze

Constanze Bogatz Kaffee-Rösterei

Forchheim

Herr Hoffmann Roland

Samenzucht Hans Hoffmann oHG

Forchheim

Herr Hofmann Jens

Autohaus Hofmann oHG

Forchheim

Herr Hopfner Tobias

Glas Hopfner Inh. Wolfgang Hopfner e.K.

Forchheim

Frau Peppel Ulrike

Schuhhaus Peppel GmbH

Forchheim

Frau Pfister Elisabeth

Brauerei Gasthof Pfister GmbH

Eggolsheim

Herr Schade Manfred

Schade GbR "'s blaue Stäffala"

Forchheim

Frau Schottdorf-Isele Melanie

Melanie Schottdorf-Isele Gasthof "Zur Seku"

Neunkirchen am Brand

Herr Schramm Michael

Möbelhaus Adolf Schramm

Forchheim

Herr Zolleis Helmut

Auto Zolleis - Inh. Helmut Zolleis e.K.

Forchheim

Wahlgruppe Dienstleistungen:

Herr Bähr Claudius

claudiusbähr + friends GmbH

Forchheim

Herr Brehm Alexander

VR Bank Immobilien GmbH Bamberg-Forchheim

Forchheim

Herr Dr. Eckl Sebastian

ProCarement GmbH

Forchheim

Herr Flierl Josua

Finanzplanung Flierl e.K.

Forchheim

Herr Hochstätter Burkhard

solvtec Informationstechnologie GmbH

Kirchehrenbach

Herr Kunst Andreas

Andreas Kunst -Eventmarketing-

Forchheim

Frau Leopold Annika

Annika Leopold "Die Digitalwerkstatt"

Forchheim

Herr Nögel Benjamin

TimeLine Consulting GmbH & Co. KG

Forchheim

Frau Räbel Michaela

Michaela Räbel "123 Personal"

Eggolsheim

Herr Reinsch Harald

Sparkasse Forchheim

Forchheim

Frau Schneider-Jenchen Heike

AQUAENERGY GmbH

Forchheim

Frau Singer Daniela

Schmetterling Reise- und Verkehrs-Logistik GmbH

Obertrubach

Herr Sponsel Christian

Stadtwerke Forchheim GmbH

Forchheim

Herr Sponsel Manfred

Spedition Pohl GmbH & Co. KG

Forchheim

Herr Streit Maximilian

Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH

Forchheim

Herr Wiegärtner Robert

Wiegärtner Kommunikation & Design GmbH

Forchheim

Herr Wölfel Roland

CIMA Beratung + Management GmbH

Forchheim