Die Gemeinderäte der Freien Wähler wollten gemeinsam mit den Grünen von der Eggolsheimer Verwaltung wissen, wie es bezüglich Mountainbiking im Gebiet Rettern/Kauernhofen und Lange Meile aussieht. Auch wenn der Radverkehr in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist, kennt die Verwaltung nicht jeden einzelnen Trail. Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) wies darauf hin, dass für das Radfahren im Wald die Bestimmungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes gelten. Die Radfahrer und Mountainbiker dürfen daher nur auf dafür geeigneten Wegen unterwegs sein. Dagegen ist das Radfahren zwischen den Bäumen hindurch grundsätzlich nicht zulässig. Ein Runder Tisch zum Thema Mountainbiken und Trails soll alle Beteiligten versammeln, beschlossen die Marktgemeinderäte. Der Klimawandel ist auch in Eggolsheim angekommen. Daher fassten die Marktgemeinderäte einen weitreichenden Beschluss: Künftig soll beispielsweise verstärkt geprüft werden, was zu einer Eindämmung des Klimawandels beitragen kann.

"Wir werden unsere kommunale Beschaffung daraufhin abklopfen", kündigte Bürgermeister Claus Schwarzmann an. Damit müsse sich die Kommune bei jedem Beschluss auch Gedanken über die Umweltverträglichkeit machen. Trotzdem könne es vorkommen, dass auch wirtschaftliche Gründe für Entscheidungen eine größere Rolle spielen als der Umweltaspekt, wies Schwarzmann darauf hin, dass dieser Beschluss "nicht nur fürs Publikum" gedacht sei.

Die in der Sitzung des Bauausschusses gebilligte Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Bergstraße Kauernhofen wurden auch von den anderen Gemeinderäten im Marktgemeinderat einstimmig beschlossen.

Tanzsaal als Trauzimmer

Weil das Trauzimmer im Rathaus Eggolsheim derzeit als Büro für den Wasserzweckverband zur Versorgung der Eggolsheimer Gruppe (ZWE) genutzt wird, sollen der Tanzsaal und die Kulturscheune künftig als Trauräume gewidmet werden. Dies entschieden die Marktgemeinderäte.

Nichtöffentliche Sitzung

In der nichtöffentlichen Sitzung vom 28. Juli vergaben die Räte Aufträge zur Beschaffung von IT-Leistungen für die Grund- und Mittelschule. Das gesamte Volumen der Anschaffung beträgt dabei 218 699 Euro. Davon muss die Kommune selbst 49 780 Euro tragen.

Den Zuschlag für den Zeitvertrag bis 31. August 2022 für Unterhaltsleistungen im Kanal- und Straßenbau bekam die Firma K-Bau Litzendorf zum Angebotspreis von 194 913 Euro.

Baugrundstückspreise

Die Marktgemeinderäte beschlossen die Verkaufspreise für die gemeindlichen Baugrundstücke. Zu den genannten Preisen kommen noch die Kosten für die Erschließung je nach Aufwand.

Bammersdorf Juraquelle: 190 Euro/Quadratmeter

Drügendorf 145 Euro

Drosendorf 135 Euro

Eggolsheim Schirnaidler Straße: 150 Euro; Schirnaidler Straße Verkauf an Josephstiftung: 170 Euro; Bahnhofsiedlung: 140 Euro Unterstürmig Weingarten: 160 Euro

Kauernhofen Bergstraße: 140 Euro

Weigelshofen Mühlwiesen: 140 Euro