LKR Forchheim vor 1 Stunde

Recycling

Kreis Forchheim: Flaschenmeere vor den Altglascontainern

Die Bürger haben die Feiertage offensichtlich genossen - allerdings zu Hause, und das zeigt sich am Altglas. Flaschenmeere sind vor etlichen überfüllten Containern entstanden. Doppelt so viel wie in den Jahren zuvor wurde im Kreis Forchheim entsorgt.