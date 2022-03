Am Sonntag (27. März 2022) hat das gute Wetter zahlreiche Besucher auf das Walberla bei Kirchehrenbach im Kreis Forchheim gelockt. Um die im Naturschutzgebiet geltenden Regeln zu überwachen, waren auch Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt vor Ort. "Erfreulich war, dass bei dem hohen Personenaufkommen am Vormittag ein hohes Verständnis für die Natur vorhanden war", heißt es in einer Pressemitteilung von Mittwoch (30. März 2022).

Doch zwei Wanderer fielen aus der Reihe: Sie erwartet nun eine Anzeige. Die beiden hielten sich in einem Steilhang an einem Felsen auf, für den ein Betretungsverbot gilt, um dort Fotos zu machen. Ebenfalls zwei Radfahrer bekamen Ärger. Sie fuhren über das Plateau, allerdings ist das Befahren des gesamten Naturschutzgebietes mit Fahrrädern nicht gestattet. Auch sie müssen mit einer Anzeige rechnen.