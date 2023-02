In den Landkreisen Forchheim und Bamberg können viele Menschen ihr Leitungswasser vorerst nicht, wie gewohnt, nutzen. Schon vor einigen Tagen ordnete das Gesundheitsamt Forchheim ein Abkochgebot für Eggolsheim und Umgebung an - nun ist fast das ganze Versorgungsgebiet betroffen. Das teilte der Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe am Freitag (10. Februar 2023) mit.

Grund ist der Verdacht auf bakterielle Verunreinigung. Anwohner*innen der betroffenen Orte sollten ihr Leitungswasser nur noch abgekocht trinken. Dafür muss das Wasser einmal sprudelnd aufgekocht und anschließend mindestens zehn Minuten abgekühlt werden. Auch zum Kochen, Zähneputzen oder Reinigen von offenen Wunden sollte ausschließlich abgekochtes Wasser verwendet werden. Das Wasser für Toilettenspülung und ähnliche Zwecke kann dagegen ohne weiteres genutzt werden.

Trinkwasser vorsorglich abkochen: Diese Orte in Oberfranken sind betroffen

Betroffen sind folgende Orte:

Eggolsheim

Kauernhofen

Rettern

Bammersdorf

Jägersburg

Neuses/Regnitz

Pautzfeld

Schlammersdorf

Trailsdorf

Hallerndorf

Willersdorf

Haid

Schnaid

Stiebarlimbach

Kreuzberg

Seußling

Altendorf

Buttenheim

Unterstürmig

Dreuschendorf

Ketschendorf

Gunzendorf

Stackendorf

Senftenberg

Weitere Informationen zum Thema können beim Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe unter der Telefonnummer 09545/444-170 erfragt werden. Es wird außerdem darum gebeten, diese Information auch an Nachbarn weiterzugeben. Die weitere Vorgehensweise soll den betroffenen Bürgern zeitnah mitgeteilt werden. Aktuell arbeitet der Zweckverband gemeinsam mit dem staatlichen Gesundheitsamt und weiteren Fachleuten daran, die Ursache für die mögliche Verunreinigung zu finden.