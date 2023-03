Feuerwehrleute mussten wegen eines Brandes in einem Stall am Dienstagmorgen (28. Februar 2023) in Mitteldorf anrücken. In dem Kälberstall war am Abend zuvor eine Heizlampe über ein frisch geborenes Kalb angebracht worden, die das Stroh schließlich entzündete. Derzeit ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte, meldet die Polizei Ebermannstadt.

Da der Landwirt mit seinem Radlader das brennende Stroh von einer Überdachung ins Freie schob, konnte zudem ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

Feuerwehren können Brand in Stall löschen - Kalb verbrannt

Die Feuerwehren aus Igensdorf, Gräfenberg, Rüsselbach, Stöckach und Forth konnten das Feuer in kürzester Zeit löschen. Leider verbrannte durch das Feuer ein Kalb des Landwirts.

Der Mann selbst wurde vorsorglich ins Klinikum nach Forchheim gebracht, da er Rauch eingeatmet hatte. Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand bei dem Brand.

Aus der Region: Baum stürzt auf Einfamilienhaus - Feuerwehr rückt mit speziellem Abstützsystem an

Vorschaubild: © pixabay.com (Alexas_Fotos, 1447441)