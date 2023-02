Mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Donnerstag (9. Februar 2023) im Landkreis Forchheim ereignet: Bei einem davon wurde eine Fahrerin sogar schwer verletzt.

Die 34-Jährige war am Abend gegen 20 Uhr auf der B470 bei Heroldsbach unterwegs, als sie plötzlich allein beteiligt von der Straße abkam. Daraufhin sei sie mit ihrem Wagen noch gegen einen Baum geprallt und überschlug sich, bis das Fahrzeug schließlich auf dem Dach liegen blieb, wie die Polizeiinspektion Forchheim am Freitagmorgen berichtet.

Unfall bei Heroldsbach: Fahrerin wird dabei schwer verletzt

Sie zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen und diverse Prellungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein weiterer Unfall in Heroldsbach ereignete sich bereits am Donnerstagmorgen: Auf Höhe der Weiher in der Hausener Straße kam eine 70-jährige Fahrerin von der Straße ab. Sie fuhr dabei die Böschung hinunter und kam in der Wiese nur kurz vor einem Weiher zum Stehen.

Dabei wurde sie unter anderem am Daumen verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, wie die Forchheimer Polizei beziffert.

