Zählt man alle Kilometer zusammen, die Fritz Buchfelder in seiner beruflichen Laufbahn als Busfahrer gefahren ist, dann hat er 120 Mal die Erde umfahren. Nun wurde der 72-Jährige aus Hohenmirsberg von Schmetterling-Reisen in den Ruhestand verabschiedet. "41 Jahre ununterbrochene Betriebszugehörigkeit. Eine Bewerbung, ein Arbeitgeber . Wo gibt es so etwas heute noch", betont Daniela Singer, die Geschäftsführerin des Unternehmens. Am 9. Dezember fuhr sie mit dem langjährigen Mitarbeiter die letzte Tour. "Ich kenne Fritz Buchfelder nicht nur seit meiner Kindheit, sondern habe als Jugendliche und junge Erwachsene sowohl als Reiseleiter als auch beim Busfahren sehr viel von ihm gelernt, über die Reiseziele, über den Umgang mit den Gästen und vor allem übers Leben draußen", sagt sie.