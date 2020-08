Forchheimer Reisebüros müssen sparen, um zu überleben

Sommerzeit ist Reisezeit - aber 2020 sieht das alles ganz anders aus. Das merken auch die Forchheimer Reisebüros - eins hat seit Beginn der Pandemie bereits geschlossen. Monika Mäx vom Reisebüro Mäx sieht sich nun auch gezwungen, zu reagieren. In einer Rundmail an ihre Kunden erklärt sie Anfang der Woche, dass künftig nur die Zentrale am Marktplatz geöffnet habe. Montag bis Samstag, 10 bis 13 Uhr.