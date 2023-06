Forchheim: Stadttriathlon findet bald im Freibadpark statt - Bedingungen, Verlauf und Sperrungen

„...einfach dabei sein!“ – unter diesem Motto startet am Sonntag, 18. Juni 2023, im Freibadpark des Königsbades Forchheim der 10. StadtTriathlon des SSV-Forchheim.

Wie die Stadt Forchheim erklärt, starten und enden die Rennen im Königsbad. Start und Ziel liegen auf dem Gelände des Königsbades, die Radstrecke verläuft im Innenstadtbereich: Zuschauer*innen und Triathlon-Fans sind herzlich willkommen und haben zur Veranstaltung freien Eintritt.

Das 50m-Außenbecken ist an diesem Tag bis 13:00 Uhr wegen der Durchführung des StadtTriathlon gesperrt. Die Zufahrt zum Königsbad ist bereits ab 08:30 Uhr nicht mehr möglich! Das Königsbad Forchheim und das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim informieren über die Bedingungen im Königsbad und über die Streckenverläufe bzw. die Straßensperrungen für die Rad- und Laufveranstaltung:

Check-In und Start im Königsbad:

Der Check-In für Wettkämpfer beginnt um 07:00 Uhr. Der eigens dafür vorgesehene Zugang für Wettkämpfer*innen und deren Begleitpersonen sowie die Zuschauer*innen befindet sich im hinteren Freibadbereich auf Höhe der Strandbar und ist ausgeschildert. Der Zugang über die Königsbad-Kasse ist nicht möglich.

Die Begrüßung der Teilnehmer*innen erfolgt um 08:30 Uhr, der Wettkampf startet um 09:00 Uhr mit dem Schwimmwettkampf.

Schwimmerbecken belegt - Sauna frei

Bis ca. 12:30 Uhr sind alle Bahnen des 50-Meter-Außenbeckens für den Schwimmwettkampf reserviert. Nichtschwimmerbecken und Erlebnis Außenbecken stehen eingeschränkt zur Verfügung. Im gesamten Freibadpark ist mit Einschränkungen zu rechnen (Aufbau-Arbeiten für Rad-Park, Laufstrecken, Zielbereich finden bereits am Freitag und Samstag statt). Zu beachten sind die Durchsagen, Absperrungen und Hinweise vor Ort. Die Moderatoren Michael Cipura und Carsten Wink informieren zusätzlich am Schwimmerbecken und im Zielbereich.

Der Saunabereich steht ohne Einschränkungen zur Verfügung.

Die Strandbar der Königsbad-Gastronomie im Außenbereich ist geöffnet. Auf der Triathlon-Messe (von 10:00 bis 15:00 Uhr) geben verschiedenen Aussteller*innen mit ihren Ständen Einblicke in den Triathlon-Sport.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Königsbades Forchheim unter https://www.koenigsbad-forchheim.de/news/aktuelles/stadt-triathlon-im-freibadpark und auf der offiziellen Triathlon-Homepage des SSV www.Stadttriathlon-Forchheim.de erhältlich. Das Königsbad-Team wünscht allen Beteiligten einen verletzungsfreien und erfolgreichen Wettkampftag.

Rad- und Laufveranstaltung in der Forchheimer Innenstadt

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim weist für die Dauer des Wettkampfes alle Verkehrsteilnehmer*innen auf Folgendes hin: Die Veranstaltung Stadttriathlon Forchheim 2023 findet im Forchheimer Stadtgebiet von 08:45 Uhr bis 14:00 Uhr als Radveranstaltung und von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr als Laufveranstaltung statt. In dieser Zeit sind folgende Straßen von Gesamtsperrungen für den motorisierten Verkehr betroffen:

Radveranstaltung:

Die Sperrung der Verkehrsflächen für die Radveranstaltung erfolgt am 18.06.2023 ab ca. 08:00 Uhr bis zum Ende der Radveranstaltung um ca. 14:00 Uhr. Betroffen sind: Theodor-Heuss-Allee zwischen Schönbornstraße und Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (nur Teilsperrung mit Fahrspurverlagerung), Schönbornstraße, Luitpoldstraße zwischen Nürnberger Straße und Luitpoldstraße. Löschwöhrdstraße im gesamten Verlauf, Stauffenbergstraße im gesamten Verlauf, Karolingerstraße im gesamten Verlauf, Sattlertorstraße zwischen Karolingerstraße und Am Schießanger, Am Schießanger zwischen Karolingerstraße und ehem. Germania-Sportplatz, Radweg zwischen Am Schießanger bis Ehrenbürg-Gymnasium, Ruhalmstraße zwischen Ehrenbürg-Gymnasium und Nürnberger Straße, Nürnberger Straße zwischen Schönbornstraße und Äußerer Nürnberger Straße, Äußere Nürnberger Straße (inkl. ihrer Parallelstraße) bis Einmündung Käsröthe und Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße im gesamten Verlauf. Ab Höhe Einmündung Henri-Dunant-Straße ist die Fahrspur Richtung Theodor-Heuss-Allee für den Fahrzeugverkehr gegenläufig freigegeben.

Im gesamten Streckenverlauf wird am Sonntag, 18.06.2023 von 06:30 Uhr bis 15.00 Uhr absolutes Halteverbot angeordnet. Dies gilt auch für die Schönbornstraße im gesamten Verlauf bis Einmündung in Theodor-Heuss-Allee, incl. Pendlerparkplatz gegenüber der Firma Röhling und für weitere entsprechend gekennzeichnete Straßen.

Laufveranstaltung:

Die Laufveranstaltung startet auf dem Gehweg entlang der Willy-Brandt-Allee und verläuft auf dem Gehweg entlang der Hans-Böckler-Straße bis zum Fußweg Richtung Sebald-Kopp-Straße. Weiter geht es auf dem Gehweg entlang der Hans-Böckler-Straße Richtung Willy-Brand-Allee bis zum Wendepunkt. Anschließend führt der Lauf über Sebald-Kopp-Straße, Wassergasse und den Gehweg entlang der Äußeren Nürnberger Straße bis zur Käsröthe, dann über die Käsröthe mit dem Ziel Königsbad Forchheim.

Die Streckenverläufe der Veranstaltungen werden vom Veranstalter kenntlich gemacht, Weisungen der Ordner*innen und von Polizei und Blaulichtkräften sind zu befolgen. Es wird um besondere Rücksichtnahme auf die Sportler*innen gebeten.

Die Skizzen mit dem Verlauf der Rad- und Laufstrecke sind auf der offiziellen Triathlon-Homepage des SSV www.Stadttriathlon-Forchheim.de einsehbar.