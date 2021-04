Forchheim vor 1 Stunde

Impfung

Sonder-Impftage mit Astrazeneca in Forchheim - Das müssen Sie beachten

Das Impfzentrum Forchheim bietet kommendes Wochenende, am 17. und 18. April, zwei Sonder-Impftage an, an denen ausschließlich mit Astrazeneca geimpft wird. Jede Person, die 60 Jahre oder älter ist, kann sich anmelden.