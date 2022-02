Seit Mittwoch (16. Februar 2022) musste die Freiwillige Feuerwehr Forchheim zu sechs Einsätzen ausrücken.

Am stärkten wurde die Stadt am Freitagabend (18. Februar 2022) von Zeynep getroffen, wie die Feuerwehr Forchheim mitteilt.

Forchheim: Sechs Feuerwehreinsätze aufgrund des Sturms

Am späten Mittwochabend wurde in der direkten Nachbarschaft des Feuerwehrgerätehauses eine leicht überflutete Straße gemeldet. Am darauf folgenden Donnerstag unterstützte die Feuerwehr Forchheim ihre Kollegen aus Heroldsbach, da dort ein Baum auf ein Denkmal zu stürzen drohte.

Anschließend mussten im südlichen Stadtgebiet mit Hilfe einer Drehleiter mehrere herabstürzende Dachteile gegen den Wind gesichert werden.

Am stärksten wurde das Stadtgebiet allerdings am Freitagabend vom Sturmtief Zeynep getroffen. Neben mehreren umgestürzten Bäumen war die Feuerwehr vor allem in der Karl-Bröger-Straße im Norden der Stadt gefordert.

Forchheim: 200 Quadratmeter Dachisolierung von Gebäude gelöst

Dort haben sich knapp 200 Quadratmeter Dachisolierung eines Gebäudes gelöst und stürzten auf die Straße sowie in diverse Nachbargrundstücke. Unzählige Styroporplatten sowie Dachpappe verteilten sich in der gesamten Umgebung. Die Karl-Bröger-Straße war zwischenzeitlich nicht mehr passierbar. Neben der Beseitigung der Dachteile auf der Straße musste außerdem zum einen die Herkunft dieser Teile ausfindig gemacht werden sowie die noch auf dem Dach verbliebenen losen Teile gegen weitere Windböen gesichert werden.

Hierbei wurde die Wehr zusätzlich durch den Bereitschaftsdienst der Stadt Forchheim sowie die THW Ortsverbände Kirchehrenbach und Forchheim unterstützt, welche bis in die frühen Morgenstunden mit der Sicherung der lockeren Teile am Dach beschäftigt waren.

Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Forchheim konnten die Einsatzstelle nach vier Stunden verlassen. Es kam hierbei zu keinen Verletzten und das Stadtgebiet blieb die restliche Nacht größtenteils verschont.