Neuer "Güni Supermarkt" in Forchheim am Dienstag (28. Dezember 2021) eröffnet

Familie unterstützt Eröffnung: "Zusammenhalt ist das A und O"

Das sind Öffnungszeiten und Adresse des "Güni Supermarkt"

In Forchheim hat am Dienstag (28. Dezember 2021) ein neuer Supermarkt eröffnet. Geführt wird er von den vier Brüdern Mahsun Can, Temel, Muhsin und Muhammet Günerhan. "Es ist unser erster eigener Laden", erklärt Muhsin Günerhan inFranken.de.

Forchheim: "Güni Supermarkt" verkauft frische Lebensmittel

"Wir haben bisher alle in Firmen gearbeitet", fährt er fort. "Mein Bruder, Mahsun Can, wollte sich dann selbstständig machen und wir haben ihn dabei unterstützt." Die Idee hinter dem Supermarkt war es, frische Lebensmittel zu verkaufen. "Wir haben eine extrem große Marktlücke in Forchheim entdeckt und wollten Forchheim und den wundervollen Bürgerinnen und Bürgern Lebensmittel zur Verfügung stellen", erklärt Günerhan. "Das haben wir jetzt gemacht, mit einem Metzger, Fisch und Fischprodukten, eingelegtem Käse, eingelegten Pasten. Das war unser Wunsch."

Wichtig bei der Erschaffung und Eröffnung des Ladens seien vor allem die Familie und der Zusammenhalt gewesen. "Das Gefühl, das wir momentan haben, ist unbeschreiblich. Es ist ein Zeichen, dass wir es geschafft haben und dass wir alles schaffen, wenn wir zusammenhalten. Zusammenhalt ist einfach das A und O." Die anstehende Eröffnung sei ein großer Tag für die gesamte Familie gewesen. "Wir haben über zwölf Tage nicht geschlafen. Diese Eröffnung war für uns ein Highlight und ein sehr, sehr wichtiger Moment."

Verbessern will sich der Supermarkt durch Feedback von Kund*innen. "Egal ob per Mail oder Post oder persönlich oder telefonisch. Alle können uns ihr Feedback geben und dann müssen wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten schauen, dass wir uns verbessern", sagt Günerham. Geöffnet hat der Supermarkt von Montag bis Samstag jeweils von 8 Uhr bis 20 Uhr.