Ab dem Pfingstsamstag, 22.05.2021, starten in der Fränkischen Schweiz erstmals zwei Fahrradbuslinien unter dem Format 3F mobil. Das teilt das Landratsamt Forchheim mit. Es handele sich bei diesem Modell um zahlreiche Fahrrad-, Wander – und Ausflugsbuslinien in Frankenwald, Fichtelgebirge und Fränkischer Schweiz, die bis zum 01. November an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen verkehren. Erstmals in der Saison 2021 ist auch die Fränkische Schweiz an dieser Kooperation beteiligt.

Die neue Schlösserlinie führt von Kulmbach über Thurnau, Hollfeld und Gößweinstein nach Pegnitz bzw. Bayreuth, die Bier- und Burgenlinie von Kulmbach über Thurnau, Hollfeld, Aufseß, Breitenlesau und Wüstenstein nach Ebermannstadt und natürlich auch wieder zurück. Eine Tageskarte kostet für einen Erwachsenen 8 € und berechtigt zur Nutzung aller Busse im Verbund des 3F mobil. VGN-Fahrkarten, insbesondere Tages-Tickets-Plus, werden anerkannt. Die Mitnahme von Fahrrädern ist auf den speziellen Fahrradanhängern möglich und im Fahrpreis inbegriffen.

Nähere Informationen zum Format 3F mobil und den zwei neuen Linien in der Fränkischen Schweiz erhalten Sie unter http://frankenwald-mobil.de/, bei der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz unter Tel. 09191 861054 sowie im Landratsamt Forchheim unter Tel. 09191 862501. Zudem sind in allen Gemeindeverwaltungen im Landkreis Forchheim, im Landratsamt und der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz in Ebermannstadt Prospekte zu den Fahrradbuslinien mit Fahrplänen und Tourenvorschlägen erhältlich.