Es weihnachtet bald in der festlich geschmückten Kaiserpfalz in Forchheim: Von Samstag, 26. November 2022, bis einschließlich Dreikönig, 06. Januar 2023, präsentiert das Pfalzmuseum Forchheim die Sonderausstellung „Was einst Kinderaugen leuchten ließ - Spielzeug aus den Beständen des Pfalzmuseums“ und die Eisenbahn-Ausstellung.

Zum Sondereintritt von 2 Euro (Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt) seien beide Ausstellungen von Montag bis Freitag von 15 bis 18.30 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 13 bis 18.30 Uhr geöffnet. Wie die Stadt Forchheim mitteilt, bleibe an Heiligabend, 24. Dezember, am 1. Feiertag, 25. Dezember 2022 sowie an Silvester und an Neujahr das Pfalzmuseum geschlossen.

Schätze aus dem Depot habe das Team des Pfalzmuseums Forchheim in diesem Jahr herausgeholt und zeige alles, was zur Bescherung unter dem Weihnachtsbaum „einst Kinderaugen leuchten ließ“. Aus den eigenen Museumsbeständen seien Puppenstuben und Puppen, Spiele, Plüschtiere, Baukästen und vieles mehr zu sehen.

"Die Eisenbahn-Ausstellung in der Kaiserpfalz gehört seit vielen Jahren zur Advents- und Weihnachtszeit wie Weihnachtsengel und Adventskalender: Die Züge der Modellbaufreunde Forchheim e. V. schnauben im Erdgeschoss durch eine wunderschöne detailreiche Landschaft mit Gebäuden, Figuren und Szenerien: Zu sehen ist die fünf Meter lange Fleischmann H0-Anlage, eine Fleischmann Spur N-Anlage und eine zehn Meter Gartenbahnanlage mit Bahnbetriebswerk. Drei Spieltische stehen für Kinder zum Selberfahren bereit", so die Stadt.

Wichtig: Kinder dürften nur in Begleitung Erwachsener die Ausstellungen besuchen. Der Spielplatz im Pfalzgraben mit dem Pfalzifanten sei während des Adventsmarktes nicht nutzbar.