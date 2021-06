Junges Theater Forchheim macht wieder für Besucher auf und präsentiert Sommerprogramm: "Die Dornenhecke, die das Theater in den letzten Monaten verhüllte, ist weg!" Martin Borowski, Künstlerischer Leiter des Jungen Theaters Forchheim (jtf), sei sehr froh gewesen, diesen symbolischen Akt durchzuführen. Er habe dabei aber auch betont, "dass der märchenhafte Prinz, auf den man nun seit langer Zeit gewartet hat, eigentlich das Publikum" sei. Denn ohne die Zuschauerinnen und Zuschauer könne kein Theater, keine Veranstaltung stattfinden. Das teilt die Stadt Forchheim mit.

"Daher freut er sich nun, auch das Sommer-Programm bekannt geben zu dürfen und hofft, dass das Forchheimer Publikum in abwechslungsreiche Veranstaltungen des Jungen Theaters nach der langen Durststrecke in Massen strömt", so die Stadt weiter. Die Tickets sind unter www.jtf.de erhältlich.