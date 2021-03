Leider muss die Kolpingsfamilie ein weiteres Mal ihre Jahreshauptversammlung, die für den 19.03.21 geplant war, verschieben, heißt es in einer Pressemitteilung der Kolpingsfamilie Forchheim. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Der Josefigottesdienst am Sonntag, 21.03.2021 kann um 10 Uhr in der Kirche St. Martin stattfinden.

Allerdings wird es auch in diesem Jahr keinen Kirchenzug und keine musikalische Umrahmung vom Spielmannszug Jahn Forchheim geben. Umso mehr freut sich die Kolpingsfamilie, wenn nach dem Lockdown im nächsten Jahr wieder Josefi mit musikalischem Kirchenzug und anschließenden Weißwurst-Frühschoppen gefeiert werden kann.

Für den Gottesdienst kann man sich unter anmeldung@kolping-forchheim.de oder bei der Vorsitzenden Maria Weber (Telefon 09191/ 66635) anmelden.