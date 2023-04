Forchheim: Hunderte treffen sich zu "Car-Freitag" - Tuner-Szene leitet Saison ein

Traditionell beginnt mit dem "Car-Freitag" (7. April 2023) für Auto- und Motorradliebhaber*innen deutschlandweit der Start in die Saison. Auch in diesem Jahr waren sie mit verstärkten Polizeikontrollen verbunden. In Forchheim feierten Gleichgesinnte den Saison-Start mit gemeinsamen Ausfahrten und einem Treffen. Dieses war laut der Polizei Forchheim unangemeldet und nicht genehmigt.

Bereits im Vorfeld war der für Treffen der Szene beliebte Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes in der Hafenstraße vorsorglich gesperrt worden. Die Szene wich jedoch auf den Supermarktplatz in der Bügstraße aus und verlagerte später dann ihren Schwerpunkt in die Bayreuther Straße, im Bereich Kraftwerk- und Krankenhausstraße, so die Polizei. Insgesamt stellte diese dort 500 bis 600 Fahrzeuge und etwa 1500 Personen fest. Die Tuning-Fans zeigten hier ihre gepipmten, tiefergelegten Flitzer und präsentierten ihre Boliden aus dem ganzen Landkreis.

Tuner-Treffen in Forchheim an "Car-Freitag" - Video mit Eindrücken vom Event

Größtenteils verlief das Forchheimer Treffen störungsfrei und friedlich, berichtet News5. Mehrere Beschwerden über aufheulende Motoren und laute Musik waren aber die Folge, heißt es im Polizeibericht. Gegen 22.30 Uhr begann sich die Versammlung allmählich aufzulösen.

Bis dahin legten Streifen der Verkehrspolizei Bamberg und der Polizei Forchheim sieben Fahrzeuge wegen Beanstandungen still und verwarnten über 20 Falschparker gebührenpflichtig.

Im Zuge dieses Treffens kam es, neben einer Behinderung von Notarzt und Rettungswagen, noch zu einem Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Bayreuther Straße, sowie zu Verunreinigungen der Parkflächen.