Forchheim vor 1 Stunde

Friedhof

Friedhofsamt bietet Führung zu Bestattungs- und Grabarten an

Das Friedhofsamt der Stadt Forchheim bietet Interessierten am Samstag, 11. Dezember, eine kostenlose Informationsveranstaltung zu Bestattungs- und Grabarten an. Treffpunkt ist die Aussegnungshalle am Neuen Friedhof.