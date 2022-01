Landkreis Forchheim vor 1 Stunde

Corona

Ergänzung zum Impfzentrum Forchheim: Hier stoppt der Impfbus im Landkreis

Um das Impfzentrum Forchheim und immobile Personen zu entlasten, tourt der Impfbus durch den Landkreis. Im dreiwöchigen Rhythmus hält der Impfbus an den gleichen Orten. Dienstag, 1. Februar, ist er beispielsweise am Marktplatz in Ebermannstadt.