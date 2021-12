Forchheim: Circus Renz zeigt besondere Weihnachtsvorstellungen

Clowns, Jongleure, Artisten und Co.: Das wird im "Wonderful Christmas Circus" geboten

Hier bekommst du Tickets für die Vorstellungen

Aufführungen täglich um 15 Uhr - mit zwei Ausnahmen

Die Staustufe im Forchheimer Ortsteil Buckenhofen - für den Circus Renz der Ort, an dem er im vergangenen Winter aufgrund der Pandemie gestrandet war. Die geplanten Wintervorführungen des "Wonderful Christmas Circus" fielen ins Wasser. In diesem Jahr gibt es einen neuen Versuch - bereits ab Mittwoch (22. Dezember 2021) starten die Aufführungen.

Forchheim: Zirkus gibt besondere Vorstellungen während der Weihnachtszeit

Die ausgefallenen Vorstellungen während Corona bedeuteten für den Zirkus große finanzielle Probleme. Die Tiere müssen weiter versorgt werden, auch wenn kein Geld eingenommen wird. Spendenaktionen retteten den Circus Renz, sodass er in diesem Jahr dem Publikum tatsächlich sein Winterprogramm zeigen kann.

"Fliegende Luftakrobatik, die Eiskönigin ist wieder zu sehen, Elsa, Anna und Olaf, wir haben 'Die Schöne und das Biest' mitgebracht, Pferdedressur, unsere russische Kamelkarawane, lustige Clowns, Balanceure, Jongleure, Wild West-Shows, es ist ein Event für die ganze Familie", beschreibt Giovanni Renz die Show "Wonderful Christmas Circus" gegenüber inFranken.de.

Bereits die erste Ausgabe der Weihnachtsvorstellungen sei ein voller Erfolg gewesen, erinnert er sich. Diese fanden im Winter 2019/2020, also kurz vor Corona, statt. Der zweite Versuch ist dann am Lockdown gescheitert. "Eigentlich wäre es dieses Jahr schon das dritte Mal, dass wir das machen", bedauert Renz.

Circus Renz in Forchheim: Freitag und Sonntag gibt es verbilligte Tickets

Alles werde dann weihnachtlich geschmückt sein, um für das richtige Ambiente zu sorgen. Außerdem müssten sich Zuschauer*innen keine Sorgen machen zu frieren, da das Zirkuszelt beheizt sei, so Renz. "Es ist großartig, dass es diesmal klappt", sagt er begeistert. "Wir freuen uns riesig darauf. Es ist auch für uns wieder toll, ein Stück Zirkusluft schnuppern."

Das Ziel des "Wonderful Christmas Circus" ist einfach: "Momentan steht die ganze Welt Kopf. Wir hoffen, dass man so den 'Corona-Zirkus' für eine Weile vergessen kann", sagt Renz. Die Vorstellungen finden täglich zwischen dem 22. Dezember 2021 und dem 9. Januar 2022 um 15 Uhr statt. Nur am 24. sowie 31. Dezember startet der Zirkus bereits um 14 Uhr.

Karten können telefonisch unter 0761 20589951 gekauft werden. Dabei gibt es spezielle Angebote. "Freitag ist Kindertag, da zahlen Kinder nur fünf Euro. Das gilt für alle Plätze, auch die Loge", erklärt Renz. "Und Sonntag ist Familientag, da zahlen Eltern den Kinder-Preis."

Diese Corona-Regeln gelten während der Vorführungen im Zirkus

Auch für den Zirkus in Forchheim gelten bestimmte Corona-Schutzmaßnahmen. "Bei uns gilt die 2G plus-Regel und außer am Platz eine FFP2-Maskenpflicht", so Renz. Zutritt haben also geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich einen negativen Schnelltest vorzeigen können. Dieser entfällt bei schulpflichtigen Kindern, da diese auch während der Ferien als getestet gelten.