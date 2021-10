Die Arbeiterwohlfahrt Forchheim weist auf einen großen Trödelmarkt am Samstag, den 16. Oktober, von 9 bis 13 Uhr im Hof der Geschäftsstelle Kasernstraße 7 hin. Angeboten werde beim fröhlichen Handel „Alles, was der Mensch braucht ….oder auch nicht“, so vermeldet das Team der Ehrenamtlichen, das die Verkaufsobjekte gesammelt und gesichtet hat.

Angeboten werden unter anderem: Schmuck, Zierrat und Nippes, Haushaltswaren, Weihnachts- und Osterartikel, CDs und Schallplatten, Elektroartikel, Spielwaren, Geschirr und Gläser, Bilder und Gemälde, Textilwaren ohne Kleidung, wie Tischdecken, Accessoires aller Art und Kuriositäten. Die Einnahmen aus dem Trödelmarkt fließen in den AWO-Familienfonds, der Menschen in akuten Notlagen finanziell unterstützt.

Bei Regen muss der Trödelmarkt entfallen. "Bitte informieren Sie sich darüber auf unserer Homepage oder auf unseren sozialen Kanälen", heißt es. Vor Ort gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen und es herrscht FFP2-Maskenpflicht für die Besucher des Marktes. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.