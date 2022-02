Am Mittwochabend (9. Februar 2022) ist eine Bewohnerin eines Anwesens im Forchheimer Stadtteil Buckenhofen auf ein Feuer aufmerksam geworden. Nachdem die Frau laut Polizeibericht "ein knisterndes Geräusch" hörte, blickte sie aus dem Fenster. Dabei stellte sie fest, dass eine Gartenhütte in Flammen stand. Das Feuer war meterhoch zu sehen, wie Aufnahmen von Augenzeugen zeigen.

Bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf ein Fenster des angrenzenden Wohnhauses über, welches durch die hohen Temperaturen platzte. Rauch drang in der Folge in das Haus ein. Wie ein Feuerwehrkommandant, der vor Ort mit der Fotoagentur News5 sprach, erklärt, war am Abend nicht sicher, ob die Bewohner die Nacht in ihrem Haus verbringen konnten. Glücklicherweise wurde in der Folge des Brandes niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Laut Polizei ist die Brandursache derzeit noch unklar. Nach Informationen des Feuerwehrkommandanten sei es jedoch möglich, dass ein E-Bike das Feuer im Holzschuppen ausgelöst hat. Simon Hubert von der Feuerwehr erklärt, dass das der zweite Brand innerhalb des Forchheimer Stadtgebietes wegen eines E-Bikes war. Der Kommandant gibt den Tipp, dass man E-Bikes nicht in Holzschuppen, sondern besser in gemauerten Garagen mit Abstand zu brennbaren oder entzündlichen Teilen abstellen soll.