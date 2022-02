Ein amtsbekannter Mann sorgte am Montag (31. Januar 2022) für Ärger in Forchheim. Wie die Forchheimer Polizei berichtet, betrat der 53-Jährige zunächst einen Supermarkt im Stadtgebiet, obwohl er dort Hausverbot hatte.

Der Mann beleidigte das dortige Personal. Am selben Abend geriet er auch noch in einen Streit mit einem Taxifahrer. Er hatte sich von Hirschaid aus zu einem Supermarkt in der Bamberger Straße in Forchheim fahren lassen.

Aus Supermarkt geschmissen und Taxifahrer geschlagen: 53-Jähriger sorgt in Forchheim für Ärger

Der 53-Jährige war dabei betrunken. In Forchheim angekommen war er laut Polizei so aufgebracht über den Preis der Fahrt, dass er dem Taxifahrer die Brille vom Kopf schlug und ihn bespuckte. Der 67-Jährige wehrte sich jedoch und besprühte den Betrunkenen mit Pfefferspray. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung keiner der beiden.

Der 53-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Vorschaubild: © nito/Adobe Stock (Symbolbild)