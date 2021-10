Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagnachmittag (09. Oktober 2021) auf Sonntagmorgen (10. Oktober 2021) den Rasen des Sportplatzes in Eggolsheim beschädigt. Mit Fahrzeugen wurden sogenannte "Donuts" auf dem Platz "Am Sportfeld" gedreht und die Bande eingedellt. Dadurch entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Nun bittet die Polizei um Hinweise. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/70900 zu melden.