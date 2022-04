Großeinsatz in Effeltrich: Der Dachstuhl der Scheune hatte sich am Samstagabend "derart in Instabilität begeben", dass er letztlich drohte, auf die angrenzende Straße zu stürzen, erklärte Christian Sailer, Kreisbrandmeister des Landkreises Forchheim, Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)

+5 Bilder