Am Dienstagabend (03. August 2021) kam es in der Milchhofstraße in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) zu einem Betriebsunfall.

Laut Angaben der Polizeiinspektion Ebermannstadt wollte ein 61-jähriger Lastwagenfahrer nach dem Entleeren seines Tankwagens die übliche Reinigung durchführen. Dabei schlug ihm beim Öffnen der Klappe ein Schlauch entgegen, der den Mann an der Brust traf.

LKW-Fahrer will Tankwagen reinigen - und zieht sich leichte Verbrennungen zu

In dem Schlauch befand sich ein Gemisch aus Natronlauge und Dampf, welches beim Platzen aus dem Schlauch hervortrat. Der Lastwagenfahrer zog sich dabei leichte Verbrennungen zu und kam zur Behandlung in die Uni-Klinik Erlangen.

Symbolfoto Vorschaubild: oneinchpunch/Adobe Stock

Vorschaubild: © Symbolfoto: Adobe Stock