Landkreis Forchheim greift an Motorrad-Problemstrecke rund um den Feuerstein durch: Seit Jahren sind Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt mit der örtlichen Unfallkommission für den Landkreis Forchheim, bestehend aus der Unteren Straßenverkehrsbehörde und dem Tiefbauamt des Landratsamtes Forchheim sowie der Polizei mit der Betroffenen Initiative Lärm im Austausch, um gegen die zunehmende Unfallhäufung mit Motorrädern sowie den Motorradlärm rund um den Feuerstein vorzugehen. Jetzt wurden weitere konkrete Maßnahmen umgesetzt. Das teilt das Landratsamt Forchheim mit.

Seit der Sanierung der FO41 zwischen Ebermannstadt und Drosendorf wird die kurvige Strecke gerade an Wochenenden von vielen Motorradfahrern genutzt. Leider halten sich einige dabei weder an Geschwindigkeitsbeschränkungen noch an andere Verkehrsregeln. Die Lärmbelästigung für die Anwohner hat stark zugenommen. Zudem häuften sich in den letzten Jahren auch die Unfälle mit Motorrädern auf der Strecke. In den letzten beiden Jahren ereigneten sich 23 Unfälle mit Zweiradfahrern. 2019 kam ein Motorradfahrer ums Leben.

Motorrad-Problemstrecke Feuerstein: So hart greifen Stadt und Kreis durch

Zwischen Drosendorf und dem Flugplatz Feuerstein, sowie zwischen Ebermannstadt und der Burg Feuerstein gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Im Abschnitt zwischen Burg und Flugplatz Feuerstein wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h festgesetzt.

Auf der gesamten Strecke gilt ein Überholverbot.

Die Parkplätze entlang der Strecke werden aufgelassen.

Es ist weiterhin angedacht, die Einhaltung der Verkehrsregeln noch strikter überwachen zu lassen. Bereits in den letzten Jahren wurde der Bereich verstärkt von einer besonderen Motorradkontrollgruppe der Polizei Oberfranken kontrolliert. Am vergangenen Wochenende wurden bei einer Kontrollaktion erneut Verstöße festgestellt. In den nächsten Wochen sollen zudem noch Hinweisschilder aufgestellt werden, die die Motorradfahrer darauf hinweisen sollen, leise zu fahren.